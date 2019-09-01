Путин завтра лично посмотрит, как в Прибайкалье ликвидируют последствия паводка

Так, в Тулуне предстоит восстановить много домов. Оттуда вывезли десятки тысяч кубометров мусора.

Президент РФ Владимир Путин завтра лично ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области, которая понесла значительный ущерб от паводков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Глава государства также проведёт совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, — рассказали там.

Так как это будет первый день учебного года, глава государства побывает в школе в городе Тулуне, который принял на себя мощный удар стихии.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области снесут более четырёх тысяч домов, пострадавших от паводка.