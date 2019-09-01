В Донбассе под обстрел ВСУ попали сотрудники ОБСЕ и журналист

Группа прибыла на место, чтобы зафиксировать результаты вчерашнего обстрела, и тут же попала под новый.

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня попали под обстрел из гранатомёта и стрелкового оружия со стороны украинской армии. Инцидент произошёл на юге Донбасса в населённом пункте Коминтерново. Об обстреле сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

— Сегодня в 12:15 под гранатомётный и стрелковый обстрел со стороны вооружённых формирований Украины попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ, — рассказал представитель.

Оперативной группе пришлось срочно покинуть населённый пункт. Оказалось, что вместе с ними под обстрел ВСУ попал внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк.

— Взрыв прозвучал в 20–30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет, — цитирует фотокора РИА "Новости".

В ДНР предполагают, что обстрел военнослужащие ВСУ вели, чтобы спровоцировать ответный огонь и обвинить ополченцев в нарушении перемирия, установленного 21 июля.

За сегодня силовики выпустили 240 снарядов и мин, при обстрелах применялись гранатомёты и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населённых пунктов республики, повреждено 16 домов и линии электропередачи, около пяти тысяч жителей Горловки остались без света. Всего за время перемирия украинская сторона более 300 раз нарушила режим прекращения огня.

В Народной милиции заявили, что 29 августа военнослужащие ВСУ по селу Григоровка выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров. Погибли трое военных ДНР, пятеро оказались ранены.