Президент Германии попросил у поляков прощения за нападение нацистов

Штайнмайер заявил по-польски, что склоняет голову перед жертвами Второй мировой войны.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который 1 сентября 1939 года первым подвергся нападению гитлеровского вермахта, и попросил прощения за преступления нацистов. Он выступил на рыночной площади, где собрались тысячи местных жителей.

— Я склоняю голову перед жертвами бомбардировки города Велюнь. Я склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу за это прощения, — обратился Штайнмайер к собравшимся на немецком и польском языках.

Штайнмайер прибыл сегодня в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Главные в стране акции прошли на площади Пилсудского в центре Варшавы. Ранее немецкий президент заявил, что ФРГ не забудет своей ответственности за мировую войну.