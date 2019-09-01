В Брянске умер избитый полицейским студент

Тело юноши уже доставили домой в посёлок Локоть. Его похороны состоятся 2 сентября.

В Брянске умер 17-летний Иван, которого жестоко избил пьяный полицейский. Пострадавший юноша провёл более двух недель в коме и скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте", которая была создана для помощи парню.

По словам родственников, Иван умер в больнице 31 августа, его уже доставили домой в посёлок Локоть. Похороны молодого человека состоятся 2 сентября.

По версии следствия, вечером 13 августа студента промышленно-экономического техникума избил 36-летний полицейский, находившийся в состоянии опьянения. Юноша упал и ударился головой о бетон, после чего впал в кому. Он был доставлен в Брянск, где перенёс сложную операцию. Полицейский арестован, идёт следствие. Он уволен из МВД.