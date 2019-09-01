Захарова назвала глупым решение Польши не звать РФ на годовщину начала войны

Ранее в Варшаве объяснили это "современными критериями", которым не соответствует Россия.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

— В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла, — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее в МИДе Польши сообщили, что, формируя список приглашённых стран на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, правительство руководствовалось "современным критерием", которому Россия не отвечала, а потому не была приглашена.

Вместе с тем Польша пригласила Германию. Также был приглашён президент США Дональд Трамп, ради него даже нарушили ежегодную традицию — мероприятие было перенесено в Варшаву, но американский лидер отменил поездку.