На похоронах африканского диджея поклонники вскрыли его гроб и раздели тело

Они искали татуировки, чтобы убедиться, что хоронят действительно кумира, а не двойника.

So some overzealous fans of the late DJ Arafat disrupted his burial to confirm if it was trully him that was buried or his clone 😱😱🙆🏾🤦🤦 pic.twitter.com/xqgwrkoVKT — TOBI (@theonlyebuka) August 31, 2019

В Кот-д'Ивуаре поклонники музыканта Анжа Дидье Хуана, известного под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, ворвались на закрытые похороны и вскрыли его гроб. Об инциденте сообщает France 24.

Звезда шоу-бизнеса Кот-д'Ивуара был влиятельной фигурой в стране. 33-летний музыкант погиб в аварии 12 августа, и на стадионе в городе Абиджан для его фанатов было организовано публичное прощание. Однако им этого показалось недостаточно — они ворвались на закрытые похороны для близких музыканта на кладбище.

Люди вскрыли гроб, начали раздевать и переворачивать труп. На теле они искали татуировки Хуана. Полицейским пришлось разгонять фанатов слезоточивым газом.

Недавно Лайф рассказывал о других странных похоронах. Данг Тхиен Ан из Вьетнама обустроил похороны своей возлюбленной в стиле свадьбы.