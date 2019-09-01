Пострадавшие в теракте в Беслане намерены снова обратиться к следствию

В результате захвата школы боевиками 15 лет назад погибло 334 человека, из которых 186 — это дети.

Пострадавшие при захвате заложников в средней школе в Беслане намерены вновь обратиться в правоохранительные органы, чтобы активизировать расследование теракта. Об этом сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

— Мы будем обращаться в органы следствия, чтобы расследованию был придан новый импульс, чтобы теракт был расследован, — сообщила она.

По словам Дудиевой, которая потеряла сына во время трагических событий, на сегодня пострадавшие получили только компенсации.

1 сентября 2004 года боевики ворвались в школу № 1 в Беслане и взяли в заложники более 1200 человек. Детей и взрослых держали в спортзале три дня без еды и воды. Погибло 334 человека, из которых 186 — это дети. Сегодня, в день 15-летия печальных событий, в Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим.