В Европе задержаны сотни рейсов из-за сбоя системы управления авиатранспортом

Поломка пришлась на один из самых загруженных дней для авиации, когда люди возвращаются из летних отпусков и с каникул.

Из-за отказа системы управления воздушным движением во Франции сотни тысяч пассажиров в стране и по всей Европе столкнулись с переносом или отменой их авиарейса, сообщает The Independent.

Издание приводит сообщение British Airways, что из-за их французских коллег были отменены десятки рейсов из Хитроу в Афины, Барселону, Берлин, Лиссабон, Ниццу и Рим.

— Компьютерный сбой произошёл сегодня ночью примерно в 02:30 (03:30 мск) в системе автоматического представления перед взлётом планов полётов в центры управления, — сообщили в Главном управлении гражданской авиации Франции.

Поломка никак не сказалась на безопасности полётов, однако увеличила пробки на выездах из аэропортов — огорчённые отменой рейсов пассажиры возвращаются по домам. Те, чей рейс задержали, не имеют права на денежную компенсацию, но авиакомпании обязаны обеспечить питание, проживание в случае необходимости и альтернативные рейсы в тот же день, если есть свободные места.

Вчера на другом конце света — в США — одна из пассажирок рейса авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху, взяла на борт самолёта пони. По новым правилам, пассажирам разрешается брать с собой животных на внутренние рейсы для эмоциональной поддержки.