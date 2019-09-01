Папа римский застрял в лифте и опоздал на мессу

Папа римский Франциск почти на полчаса застрял в лифте и опоздал на традиционную воскресную мессу. Его Святейшество вызволили из ловушки спасатели.
— Должен извиниться за опоздание. Произошёл несчастный случай: я застрял в лифте на 25 минут. Упало напряжение, и лифт встал, — объяснил верующим глава Католической церкви с балкона Апостольского дворца.
Понтифик поблагодарил пожарных за спасение, после чего начал проповедь.
Ранее сообщалось, что Верховный правитель Святого Престола изменил текст молитвы "Отче наш".
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