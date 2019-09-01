Николай Дроздов рассказал, как страшно было ходить в школу в годы войны

Телеведущему приходилось по морозу преодолевать путь в два километра, чтобы добираться до своего класса.

Путешественник, учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал о том, что помнит о Дне знаний в годы Великой Отечественной, когда он ходил в школу. Впрочем, тогда об этом дне как празднике речь не шла.

Расстояние от дома до школы было два километра. Длинная дорога шла через лес и речку. По словам телеведущего, в тёплое время года было ещё легко преодолевать такой путь, а вот зимой были проблемы.

— А зимой по снегу да по морозу два километра… Вот это я запомнил. После второй смены идёшь, уже луна светит, солнце село, на улице так страшно, тени стоят какие-то… Думаешь, привидения, может, — передаёт URA.RU его слова.

Ранее Лайф публиковал подборку с эмоциями детей и их родителей в их первый учебный день.