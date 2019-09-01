Новый украинский премьер прокатился на самокате по зданию правительства

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил привлечь к вопросам политики молодую аудиторию и записал видеообращение к школьникам и студентам по случаю Дня знаний. Своей аудитории он показал помещения кабинета министров, по которым проехался на электросамокате.
— Привет, друзья! Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдёте в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где работаю премьер-министром, — сказал Гончарук.
Премьер пообещал, что правительство сделает всё, чтобы создать все условия, в которых молодёжь будет расти умной, образованной и свободной.
Украинскому премьеру только 35 лет, он самый молодой за историю страны. Его кандидатуру несколько дней назад утвердила Верховная рада Украины. До этого он был замглавы офиса президента Владимира Зеленского.
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