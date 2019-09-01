В Москве госпитализирован протодиакон Андрей Кураев

5

Андрей Кураев. Фото © L!FE

В Москве попал в больницу протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что священник находится в больнице имени Плетнёва, он ждёт диагноза. С какими симптомами он туда попал, не сообщается.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×