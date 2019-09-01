В Брянской области накажут начальство полицейского, убившего студента

Сам майор арестован на два месяца, его уволили из ОВД сразу после избиения парня.

Руководителей брянского полицейского, после избиения которым умер 17-летний студент, привлекут к ответственности. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

— Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом, — говорится в сообщении.

В управлении заверили, что бывший замначальника отдела полиции "Брасовский", который погубил юношу, ответит за содеянное по всей строгости закона. Майор арестован на два месяца, его уволили сразу после избиения парня.

Ранее сообщалось, что врачи боролись за жизнь 17-летнего Ивана на протяжении более двух недель. Юноша умер накануне, не приходя в сознание.