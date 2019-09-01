Пригожин и Валерия прокомментировали публичные извинения Закировой

Продюсер заявил, что со стороны певицы очень мужественно открыто признать свою ошибку.

Певица Валерия заявила, что не обижена на Наргиз Закирову за "бестактную оговорку" и вовсе не приняла на свой счёт слова про "тёлочку".

— Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил всё выдержать, уверена, ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку, — оставила певица комментарий под видео с извинениями Закировой.

Супруг артистки — продюсер Иосиф Пригожин — в свою очередь похвалил Закирову за мужество принести публичные извинения, хотя она могла и не привлекать лишнее внимание к оговорке. По его мнению, сейчас мало кто способен признать свою ошибку.

— Да вы знаете, ну бывают у всех оговорки какие-то. Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Но такая произошла нестыковка. И я счастлив, что она это поняла. Я только признателен ей в этом, — передаёт 360 слова Пригожина.

Ранее Наргиз Закирова опубликовала в своём инстаграме видео с извинениями певице Валерии и Иосифу Пригожину за "бестактную оговорку" во время интервью ютуб-каналу "А поговорить?". Она противопоставила себя "мирным" звёздам шоу-бизнеса и "тёлочкам в туфлях", упомянув в том числе имя Валерии. Артистка призналась, что ей очень стыдно за свои слова.

Напомним, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей. После этого сама Закирова заявила, что руководство центра сорвало запланированные на август концерты. По мнению исполнительницы, в её отношении начата "элементарная травля", за которой стоит её коллега.