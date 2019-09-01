На Атлантическом побережье США скончался мальчик из России

Причины смерти не называются, но, по предварительным данным, ребёнок утонул из-за проблем со здоровьем.

Спасатели американского города Глостер в штате Массачусетс не смогли спасти пятилетнего ребёнка, который захлебнулся в водах океана. По сообщению NBC Boston, мальчик приехал в Штаты из столицы России.

Захлебнувшегося ребёнка из воды на берег пляжа Гуд-Харбор вытащил дедушка и сразу вызывал спасателей. Ни они, ни прибывшие врачи не смогли реанимировать ребёнка. Мальчик скончался в больнице Аддисона Гилберта.

В прошлом месяце в США утонула гражданка Белоруссии и российская актриса Вероника Никонова, сыгравшая в фильме "Брестская крепость". Она отправилась на Аляску в свадебное путешествие, где погибла в потоке бурной реки.