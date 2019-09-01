Девять человек погибли при крушении самолёта на Филиппинах

6

По словам очевидцев, воздушное судно внезапно охватил дым, а потом оно взорвалось.

Небольшой самолёт рухнул на территории отеля в городе Каламба на Филиппинах. По данным местного телеканала ABS-CBN News, спасатели извлекли из-под обломков тела девяти погибших.

Известно, что потерпел крушение самолёт санавиации, который перевозил пациента из города Диполог в Манилу для лечения. Кроме больного и пилотов на борту находились врачи. По предварительным данным, никто из них не выжил. Также при падении воздушного судна пострадали владельцы гостиницы — мать и сын. Они госпитализированы.

По словам очевидцев, самолёт внезапно охватило дымом. После этого воздушное судно начало резко маневрировать и разваливаться в воздухе. В итоге оно рухнуло и взорвалось.

Ранее в канадской провинции Альберта неподалёку от города Смит потерпел крушение небольшой самолёт, один человек погиб.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×