Девять человек погибли при крушении самолёта на Филиппинах

По словам очевидцев, воздушное судно внезапно охватил дым, а потом оно взорвалось.

Небольшой самолёт рухнул на территории отеля в городе Каламба на Филиппинах. По данным местного телеканала ABS-CBN News, спасатели извлекли из-под обломков тела девяти погибших.

7 ang sakay ng eroplano na bumagsak sa Pansol, Calamba City, Laguna; kabilang ang doctor,nurse at pasyente mula sa Dipolog City na nagsasagawa ng medical evacuation pic.twitter.com/GiKnIZ6dCZ — Dennis Datu (@Dennis_Datu) September 1, 2019

Известно, что потерпел крушение самолёт санавиации, который перевозил пациента из города Диполог в Манилу для лечения. Кроме больного и пилотов на борту находились врачи. По предварительным данным, никто из них не выжил. Также при падении воздушного судна пострадали владельцы гостиницы — мать и сын. Они госпитализированы.

Ang pakpak ng eroplano na bumagsak sa Pansol, Calamba City, Laguna pic.twitter.com/IziNzqlaum — Dennis Datu (@Dennis_Datu) September 1, 2019

По словам очевидцев, самолёт внезапно охватило дымом. После этого воздушное судно начало резко маневрировать и разваливаться в воздухе. В итоге оно рухнуло и взорвалось.

Ранее в канадской провинции Альберта неподалёку от города Смит потерпел крушение небольшой самолёт, один человек погиб.