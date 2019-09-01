В Москве водитель сбил насмерть пешехода и врезался в столб

На месте происшествия работают полицейские, причины случившегося устанавливаются.

В Москве водитель иномарки сбил насмерть пешехода и врезался в столб. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, это случилось на улице Нижегородской.

— Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода, после чего наехал на мачту городского освещения. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД агентству "Москва".

На месте смертельного ДТП работают правоохранители, причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне женщина-водитель столкнулась с чужими машинами, дорожными ограждениями и объектами уличного искусства из-за того, что перепутала педали.