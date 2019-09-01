Бесланская школа может стать памятником федерального значения

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Средняя школа № 1 в Беслане. Фото © Елена Афонина / ТАСС

Сейчас готовятся все необходимые документы для придания такого статуса зданию образовательного учреждения.

Школе № 1 Беслана, в которой в 2004 году произошёл теракт, могут придать статус памятника федерального значения. В таком случае все объекты на территории учебного заведения будут под охраной государства.

В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на её территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства, — сообщила представитель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

В 2016 году образовательное учреждение получило статус вновь выявленного памятника республиканского уровня.

1 сентября 2004 года боевики ворвались в школу № 1 в Беслане и взяли в заложники более 1200 человек. Детей и взрослых держали в спортзале три дня без еды и воды. Погибло 334 человека, из которых 186 — это дети. Сегодня, в день 15-летия печальных событий, в Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим.

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