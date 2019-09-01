Иран пригрозил очередным сокращением ядерных обязательств

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Тегеран. Фото © Flickr / Gilbert Sopakuwa

Причиной этого стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил журналистам, что Тегеран подготовил третий шаг в сторону сокращения своих обязательств по ядерной сделке.

Третий шаг будет жёстче, чем первый и второй. Новый этап сокращения обязательств разработан и готов к реализации, — приводит слова Мусави ТАСС.

Минфин США дважды расширял санкции в отношении Исламской Республики Иран после одностороннего выхода из СВПД. Недавно СМИ сообщили, что Иран готов выполнять условия плана в обмен на возможность экспорта нефти. Об этом глава иранского МИД Джавад Зариф якобы разговаривал с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

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