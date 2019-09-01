В ДНР рассказали, как беспилотники ВСУ "выжигают дома" в Донбассе

Украинские военные целенаправленно охотятся за людьми, сбрасывают боеприпасы на жилые кварталы, говорит Приходько.

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что украинские военные выжигают по несколько домов горожан в день с помощью беспилотников. По его словам, ВСУ сбрасывают боеприпасы на мирных граждан.

— На Горловку было сброшено с беспилотников восемь самодельных боеприпасов. На них был нанесён знак батальона "Азов"... Целенаправленно охотились за людьми, сбрасывали на жилые кварталы, на автогаражный кооператив. Оператор беспилотника видел рабочих на крыше гаража и начал непосредственно за ними охоту, — рассказал мэр Горловки журналистам.

Приходько утверждает, что "украинская армия выжигает в день по два-три дома". По его словам, над городом летают мины. Он обвинил Киев в систематическом нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения. На границе ежедневно погибают военнослужащие Народной милиции ДНР, добавил Приходько.

Ранее сегодня сообщалось, что на юге Донбасса под обстрел ВСУ попали сотрудники ОБСЕ и журналист.