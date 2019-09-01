Джуд Лоу отказался отвечать на вопросы о Боге и Достоевском

Зато актёр рассказал, как снимали сцену из тизера, где его персонаж проходит перед толпой девушек в одних плавках.

Британский актёр Джуд Лоу на Венецианском кинофестивале рассказал, что на съёмках сериала "Новый папа" ему пришлось примерить самый маленький костюм в своей карьере. Речь идёт о сцене из тизера сериала, где он проходит по пляжу перед восторженными девушками в одних плавках.

— Это самый маленький костюм, который мне когда-либо приходилось носить на съёмках. А снимали мы эту сцену на пляже в апреле, было очень холодно, — передаёт РИА "Новости" его слова.

А вот на вопрос, согласен ли он с мнением Достоевского, что если Бога нет, то всё дозволено, Лоу отказался отвечать. Актёр заявил, что слишком мало спал, чтобы рассуждать на такие темы.

— Я спал сегодня три часа, а вы спрашиваете про Достоевского! <…> Он знал, о чём говорит. Но я думаю, что если Бог есть, то всё также дозволено, — заявил он.

Напомним, на экраны новый сезон должен выйти этой зимой.