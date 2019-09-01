Число погибших при стрельбе в американской Одессе выросло до семи

По словам правоохранителей, состояние ещё одного из раненых вызывает у врачей опасения.

Ещё двое пострадавших при стрельбе в американском городе Одесса в штате Техас умерли в больнице. Таким образом, число погибших выросло до семи без учёта стрелка. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, состояние ещё одного раненого вызывает у врачей опасения.

Напомним, 31 августа водитель застрелил полицейского, который остановил его машину у города Мидлэнда. После этого он угнал почтовый фургон и доехал до торгового центра в Одессе, где начал стрелять в прохожих. Там мужчина убил ещё четырёх человек и ранил 21, после чего его ликвидировали.