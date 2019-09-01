Число погибших при стрельбе в американской Одессе выросло до семи

Ещё двое пострадавших при стрельбе в американском городе Одесса в штате Техас умерли в больнице. Таким образом, число погибших выросло до семи без учёта стрелка. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
По словам правоохранителей, состояние ещё одного раненого вызывает у врачей опасения.
EYEWITNESS #VIDEO: The #OdessaTX SWAT team engages the #activeshooter's crashed stolen USPS van at Cinergy Theater Odessa.— Chris (@NewButNotABot) September 1, 2019
🎥Z. Lindsey#breaking #breakingnews #odessa #midlandshooting 👍🏻 #texasshooting #MassShooting #odessashooting #odessa pic.twitter.com/pzvWhsjshM
Напомним, 31 августа водитель застрелил полицейского, который остановил его машину у города Мидлэнда. После этого он угнал почтовый фургон и доехал до торгового центра в Одессе, где начал стрелять в прохожих. Там мужчина убил ещё четырёх человек и ранил 21, после чего его ликвидировали.
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