Протодиакон Кураев с юмором отнёсся к своей госпитализации

Религиозный деятель сам не знает пока, какие у него заболевания: он не успел пройти обследование.

Протодиакон Андрей Кураев подтвердил слухи насчёт своей госпитализации, однако уточнил, что ситуация совсем не критическая, а в больницу он отправился на своей машине. Разъясняя ситуацию телеканалу "360", Кураев пошутил по поводу своего здоровья.

— Госдеп меня не отравлял, полония в моей моче не найдут, — заверил Кураев.

Прессу Кураев попросил уделить внимание другим людям, которым намного хуже сейчас, чем ему.

Ранее сообщалось, что священник находится в больнице имени Плетнёва.