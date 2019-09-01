Израиль выпустил более ста снарядов по Ливану в ответ на атаку "Хезболлы"

Артиллерийский обстрел продолжался около двух часов. По данным местных СМИ, он вызвал несколько пожаров.

Армия обороны Израиля сообщает, что по приграничным объектам страны с территории Ливана был нанесён удар противотанковыми ракетами. В ответ на выстрелы был открыт огонь по территории соседнего государства в направлении источника атаки.

— "Хезболла" выпустила 2–3 противотанковые ракеты из Ливана, поразив военную заставу Армии обороны Израиля и машину скорой помощи на севере страны. Мы открыли огонь по отряду "Хезболлы", — говорится в сообщении Вооружённых сил Израиля.

Сообщается, что ни один израильтянин не пострадал в результате нападения. Есть ли жертвы со второй стороны, неизвестно.

Телеканал Al Mayadeen рассказывает, что ответный огонь израильской артиллерии продолжался около двух часов. В некоторых места вспыхнули пожары, израильские войска подозреваются в использовании фосфорных боеприпасов.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что израильской системе противовоздушной обороны "Железный купол" пришлось отражать ракетный обстрел со стороны сектора Газа.