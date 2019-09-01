У 93-летней москвички украли более миллиона рублей

Неизвестный украл из квартиры 93-летней москвички более одного миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, жительница дома на улице Буракова заявила об исчезновении сбережений 31 августа.

— В неустановленное время неизвестный, находясь в квартире потерпевшей, путём свободного доступа совершил кражу принадлежащих ей денег в сумме 1,1 миллиона рублей, — рассказали в полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", злоумышленника разыскивают.

Ранее жертвой преступников стала ещё одна столичная пенсионерка. Две женщины воспользовались её наивностью и похитили у неё более полутора миллионов рублей.