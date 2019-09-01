Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими её

Королева Великобритании Елизавета II пошутила над американскими туристами, которые её не узнали. Об этом сообщает Daily Mail.
Когда королева прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного охранника, к ней подошли американские туристы и поинтересовались, местная ли она. Елизавета дала утвердительный ответ.
Тогда неугомонные путешественники умудрились спросить у неё, встречалась ли она когда-нибудь с королевой. Елизавета ответила, что лично она с королевой не встречалась.
— А вот этот полисмен — да, — добавила она, кивнув в сторону своего охранника.
Издание не уточняет, поняли ли туристы, что перед ними была глава британского престола.
Ране Лайф сообщал, что Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон перед Букингемским дворцом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram