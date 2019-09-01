Елизавета II подшутила над американскими туристами, не узнавшими её

Всё потому, что в Шотландии американцы умудрились поинтересоваться у королевы, местная она или нет.

Королева Великобритании Елизавета II пошутила над американскими туристами, которые её не узнали. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда королева прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал в сопровождении одного охранника, к ней подошли американские туристы и поинтересовались, местная ли она. Елизавета дала утвердительный ответ.

Тогда неугомонные путешественники умудрились спросить у неё, встречалась ли она когда-нибудь с королевой. Елизавета ответила, что лично она с королевой не встречалась.

— А вот этот полисмен — да, — добавила она, кивнув в сторону своего охранника.

Издание не уточняет, поняли ли туристы, что перед ними была глава британского престола.

Ране Лайф сообщал, что Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон перед Букингемским дворцом.