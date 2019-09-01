В Оренбурге выясняют причину гибели 66 животных в приюте для кошек

В приюте "Кошкин дом" в Оренбурге в ночь на 29 августа по неизвестным причинам погибло 66 животных — 65 кошек и одна собака. Сотрудники обнаружили тела питомцев утром, когда пришли на работу.
— Просто факты: Выжило — 35, погибло — 66. Выжившие кошки эвакуированы из "Кошкиного дома". Сейчас там никого нет, — сообщили в приюте и добавили, что погибших решено кремировать.
Сотрудники приюта на улице Илекской считают, что животные отравились неизвестным газом, запах которого ощущали местные жители в ночь перед случившимся. Предположительно, он поднялся в приют из канализации.
Результаты экспертизы будут готовы только через две недели. Расследование причин произошедшего взяла под контроль городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли "чёрную передержку", где до смерти замучили семь животных.
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