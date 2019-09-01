Британского убийцу-каннибала сделали поваром

Фишер задушил двух соседок 21 год назад. У одной из них он вырезал часть руки и съел её.

46-летний Грэм Фишер, который отбывает наказание в психиатрической больнице строгого режима "Бродмур" в Кроуторне британского графства Беркшир, был назначен поваром. Журналисты издания The Mirror обратили внимание, что в учреждение он попал после того, как, убив двух женщин, одну из них частично разделал и попробовал.

Теперь убийца-каннибал жарит курицу с карри, готовит пиццу и бисквиты.

— Я люблю готовить… Я сделал бисквит с имбирём и бисквит с лимоном. Также люблю делать куриное карри. Мой личный фаворит — сыр, помидор и лук на тосте, приготовленном в духовке, — написал Фишер на свободу своему знакомому.

Фишер попал в "Бродмур" за нападение на двух испанских студентов, сопровождавшееся непристойностями. Уже за решёткой он признался в убийстве двух женщин, из-за чего ему продлили срок.

На днях суд вынес приговор "врачу"-каннибалу из Челябинска. Мужчину снова отправили на лечение в психиатрическую клинику на неопределённый срок.