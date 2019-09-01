В Самаре ребёнка убила плита, упавшая с Дворца культуры

Когда лежавшего на земле мальчика заметили сотрудники ДК, они сразу вызвали скорую. Однако спасти ребёнка не удалось.

В Самаре десятилетнего мальчика убила тяжёлая мраморная плита, упавшая с высоты 1–1,5 метра с фасада Дворца культуры, сообщает СУСК РФ по региону.

По словам сотрудников ДК, несчастный случай произошёл со стороны служебного входа. Очевидцы сразу вызвали скорую. Ребёнок лежал без сознания у постамента колонны, у него было сильное кровотечение из носа.

Оперативно приехавшие на место врачи оказали всю необходимую помощь, однако спасти мальчика не удалось. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

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