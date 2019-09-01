На МАКС-2019 сломался новейший китайский беспилотник

В лётной программе авиасалона участие летательного аппарата Wing Loong II запланировано не было. Он был простым экспонатом.

Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II сломался на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Посетители выставки увидели, что у летательного аппарата повреждены стойки шасси, он завалился назад.

По одной из версий, это случилось без внешнего воздействия. По другой, поломка случилась, когда китайскую технику решили поближе изучить российские дети.

Как сообщал Лайф, летательный аппарат практически полностью построен из композитных материалов.