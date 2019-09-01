Жители Багамских островов показали, как выглядит удар урагана "Дориан"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он может стать самым мощным за последние десятилетия.

Ураган "Дориан" самой сильной, пятой, категории накрыл Багамские острова, и жители архипелага начали делиться видео. Они снимают мощные потоки дождя, улицы-реки и деревья, гнущиеся под сильным ветром.

Некоторые жители островов показывают первые разрушения: вырванные стволы, перевёрнутые автомобили.

Как сообщал Лайф, скорость ветра внутри тропического циклона достигает 257 км/ч.

В США в нескольких штатах ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающейся стихией.

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