Жители Багамских островов показали, как выглядит удар урагана "Дориан"

WATCH: Damage on the Abaco Islands while the eye of Hurricane Dorian passes over pic.twitter.com/KzdgwvcXa4— BNO News (@BNONews) September 1, 2019
Ураган "Дориан" самой сильной, пятой, категории накрыл Багамские острова, и жители архипелага начали делиться видео. Они снимают мощные потоки дождя, улицы-реки и деревья, гнущиеся под сильным ветром.
Некоторые жители островов показывают первые разрушения: вырванные стволы, перевёрнутые автомобили.
Как сообщал Лайф, скорость ветра внутри тропического циклона достигает 257 км/ч.
В США в нескольких штатах ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающейся стихией.
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