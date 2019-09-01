Освобождавшим заложников в Беслане бойцам вручили медали

Спасавшим заложников в Беслане бойцам спецназа и спасателям вручили медали "Во славу Осетии". Награды получили также и родственники погибших силовиков, сообщает Life Shot.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров лично вручил медали родственникам двенадцати погибших бойцов — Андрея Велько, Валерия Замараева, Олега Ильина, Олега Лоськова, Вячеслава Малярова, Александра Перова, Дениса Пудовкина, Дмитрия Разумовскомго, Андрея Туркина, Дмитрия Кормилина, Романа Катасонова, Михаила Кузнецова.
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Вручил медали «Во славу Осетии» бойцам спецназа и спасателям МЧС, участвовавшим в операции по спасению заложников в школе №1 г. Беслана в сентябре 2004 года. Многонациональный народ Северной Осетии всегда будет благодарен этим ребятам! Также передал награды родственникам погибших в те страшные дни героев. Вечная память Андрею Велько, Валерию Замараеву, Олегу Ильину, Олегу Лоськову, Вячеславу Малярову, Александру Перову, Денису Пудовкину, Дмитрию Разумовскому, Андрею Туркину, Дмитрию Кормилину, Роману Катасонову, Михаилу Кузнецову.
Сейчас в Северной Осетии проходит трёхдневная вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году в школе № 1 в Беслане. В течение трёх дней террористы держали в заложниках более 1200 человек, жертвами стали 334 человека, в том числе и 186 детей.
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