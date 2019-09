Освобождавшим заложников в Беслане бойцам вручили медали

View this post on Instagram

Вручил медали «Во славу Осетии» бойцам спецназа и спасателям МЧС, участвовавшим в операции по спасению заложников в школе №1 г. Беслана в сентябре 2004 года. Многонациональный народ Северной Осетии всегда будет благодарен этим ребятам! Также передал награды родственникам погибших в те страшные дни героев. Вечная память Андрею Велько, Валерию Замараеву, Олегу Ильину, Олегу Лоськову, Вячеславу Малярову, Александру Перову, Денису Пудовкину, Дмитрию Разумовскому, Андрею Туркину, Дмитрию Кормилину, Роману Катасонову, Михаилу Кузнецову.