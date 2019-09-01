Усик рассмешил фанатов, показав гримасу на ринге

Украинский боксёр Александр Усик рассмешил фанатов на арене "О2" в Лондоне после победы Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом.
Спортсмен вышел на ринг и влез в кадр, когда интервью давал промоутер Ломаченко Боб Арум. При этом Усик показал гримасу. Это вызвало волну смеха на трибунах болельщиков. Сам Арум ничего не заметил. О том, что произошло, пока он говорил на камеру, ему рассказал ведущий. После этого промоутер рассмеялся и дал боксёру шуточную затрещину.
Ранее украинский боксёр отказался от боя с россиянином из-за политики.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram