Усик рассмешил фанатов, показав гримасу на ринге

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Украинский спортсмен нагло влез в кадр, когда интервью давал промоутер боксёра Василия Ломанченко.

Украинский боксёр Александр Усик рассмешил фанатов на арене "О2" в Лондоне после победы Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом.

Спортсмен вышел на ринг и влез в кадр, когда интервью давал промоутер Ломаченко Боб Арум. При этом Усик показал гримасу. Это вызвало волну смеха на трибунах болельщиков. Сам Арум ничего не заметил. О том, что произошло, пока он говорил на камеру, ему рассказал ведущий. После этого промоутер рассмеялся и дал боксёру шуточную затрещину.

Ранее украинский боксёр отказался от боя с россиянином из-за политики.

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