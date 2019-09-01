Лидер Эстонии заявила, что для её страны Вторая мировая закончилась 25 лет назад

Эпоху, когда республика была частью СССР, президент называет временем страданий, экономического регресса и отсутствия свободы.

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что оккупация для её страны закончилась не с окончанием Второй мировой войны, а с выходом последних советских войск из Эстонии. Слова Кальюлайд прозвучали на церемонии в честь годовщины начала Второй мировой войны в Польше.

— Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу землю покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск, — цитирует главу эстонского государства Sputnik.

В Польше сегодня проходили траурные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия была не приглашена из-за того, что отрицает ответственность СССР за начало войны.

Днём ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич высказался, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были "оккупированы" Советским Союзом. Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что глава ведомства пользовался благами "оккупации" в виде больниц и школ.