Четыре человека погибли в аварии в Воронежской области

По предварительным данным, легковушка вылетела на встречную полосу и подтолкнула грузовик в другие машины.

В Воронежской области на автомобильной трассе М4 "Дон" четыре человека погибли в ДТП. Как сообщают "Вести-Воронеж", это случилось в Павловском районе.

По предварительным данным, автомобиль Nissan, который ехал в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу, столкнулся с МАЗом. Тот, в свою очередь, после удара въехал во встречные автомобили Citroen и Opel.

Погибли водитель "ниссана", водитель "ситроена" и два его пассажира. Ещё два человека пострадали: пассажир "ниссана" и водитель грузовика. Их отвезли в больницу.