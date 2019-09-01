Летевший из Еревана в Москву самолёт экстренно приземлился в Тбилиси

Самолёту авиакомпании "Армения", летевшему рейсом Ереван — Москва, пришлось экстренно приземлиться в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.
Отмечается, что у "боинга-737" возникли проблемы в системе электроснабжения.
— Находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа не пострадали, — отметили в комитете.
Авиакомпания намерена предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности дальнейшего полёта. Рассматривается вариант предоставления запасного самолёта.
Ранее Лайф сообщал, что девять человек погибли при крушении самолёта на Филиппинах.
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