В Петербурге установили мировой рекорд самого массового живого исполнения гимна

На стадионе собрались музыканты и исполнители из 85 регионов страны и объединились в масштабный музыкальный коллектив.

Сводный хор более чем из 20 тысяч человек вместе с восьмитысячным оркестром исполнили гимн России на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, что стало самым массовым живым исполнением российского гимна в истории, сообщают организаторы Всероссийской акции "День гимна".

На стадионе собрались музыканты и исполнители из 85 регионов страны и объединились в масштабный музыкальный коллектив.

— Гимн России исполнили рекордный восьмитысячный оркестр и многонациональный хор более чем из 20 тысяч участников, — сказано в сообщении.

В сводном оркестре собрались профессиональные, военно-музыкальные и любительские коллективы, а в составе хора были как профессиональные исполнители, так и молодёжные, общественные организации, волонтёры, футбольные болельщики и зрители.

По словам организаторов, состав оркестра насчитывал более 19 видов музыкальных инструментов — струнные, духовые, ударные и клавишные. Оркестр играл на поле стадиона, поделённом на 192 сектора, в которых были 8097 музыкантов.

— Уникальный состав оркестра был признан рекордным и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса в категории "Самый большой оркестр", — рассказали организаторы.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда на арене Commerzbank в немецком городе Франкфурте собрались 8076 музыкантов. Как отмечается, согласно требованиям Книги рекордов Гиннесса, фиксация рекорда происходила только при условии живого исполнения гимна.

В акции участвовали 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов страны. После самого масштабного исполнения гимна участники акции продолжили свою программу русской народной песней "Эй, ухнем!" в сопровождении светового шоу.

Ранее Лайф подводил итоги Международного авиационно-космического салона (МАКС) — 2019.