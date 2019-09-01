Польские СМИ показали архивные фото начала Второй мировой войны

Среди кадров есть снимки немецких самолётов, которые утром 1 сентября совершили авианалёты на Велюнь.

Польское издание Wiadomości по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны опубликовало архивные фотографии, сделанные в сентябре 1939 года.

На снимках запечатлён немецкий эскадренный броненосец "Шлезвиг-Гольштейн", который атаковал польский Вестерплатте в 04:45 1 сентября 1939 года, с этого времени и начался отсчёт Второй мировой войны.

На кадрах также показаны солдаты Польши, беспрепятственно пересекающие границу своей страны. При этом из-за более ранней оккупации Германией славянских стран общая длина фронта составляла около 1600 километров.

Как отмечает издание, немецкая армия собиралась полностью уничтожить польскую в течение двух недель, но из-за сопротивления и перегруппировки подразделений план не осуществился.

Кроме того, на фотографии попало и здание почты в Гданьске, которое подверглось атаке немцев 1 сентября. Они безуспешно штурмовали строение и в итоге подорвали его 600-килограммовым зарядом. При этом польские бойцы находились в подвале почты, его немцы залили бензином и подожгли.

Также издание опубликовало снимки железнодорожного моста через Вислу, его пытались захватить немцы ещё до официального нападения, послав группу солдат в грузовом поезде.

Среди опубликованных снимков — фото немецких самолётов, которые утром 1 сентября совершили авианалёты на Велюнь, в результате чего было уничтожено до 75% города и погибло около двух тысяч человек.