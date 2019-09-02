Больше $6 млн выиграли в лотерею трое канадцев

Сразу три счастливчика из Канады стали победителями национальной лотереи "6 из 49", а также обладателями джек-пота в размере 9 млн канадских долларов ($6,8 млн). Об этом сообщает компания OLG, организовывающая розыгрыш.

— Выпавшие номера — 2, 21, 22, 24, 48 и 49. Бонус-число — 23, — говорится в сообщении.

За положенным призом пока никто не обратился, но известно, что один из выигрышных билетов был продан в провинции Онтарио, два других — в центральных регионах Канады.

Также сообщается, что был разыгран и один из "утешительных призов" в размере 1 миллиона канадских долларов, или более $750 тысяч, который достанется человеку из Онтарио.