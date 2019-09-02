Пятнадцать человек погибли при обрушении строящегося здания в Мали

При обрушении трёхэтажного жилого дома в столице Мали Бамако пятнадцать человек погибли, ещё 41 жителя дома спасателям удалось вытащить из-под обломков. Об этом сообщает Министерство безопасности и гражданской защиты страны.

— По состоянию на 20:00 из-под завалов был спасён 41 человек, найдены тела 15 погибших, — говорится в сообщении.

Effondrement d'un immeuble à Banconi Salembougou.

Grâce à la détermination des services de secours, une fillette d'environ 4 ans vient d'être extraite des décombres en vie. pic.twitter.com/i75dIl2hIY — MinistèreSecuritéML (@SecuriteML) 1 сентября 2019 г.

Журналисты местного портала Mali24.info отмечают, что, по словам очевидцев, здание сложилось, словно карточный домик, за считаные мгновения.

По одной из версий, причиной происшествия могли стать работы, проводимые на строящемся третьем этаже здания, из-за чего тот рухнул на остальную часть дома. Ведётся расследование.