В Госдепе рассказали об ударах по Идлибу

В ведомстве заявляют, что российские СМИ распространяют неточные заявления вместо того, чтобы освещать гуманитарный кризис.

Авиационные удары США по террористам "Аль-Каиды"* в Сирии были "точечными и целенаправленными", рассказал РИА "Новости" представитель Госдепа.

В ведомстве считают, что российские СМИ распространяют неточные заявления вместо того, чтобы освещать гуманитарный кризис. Также американские дипломаты назвали российские сообщения "очевидной попыткой отвлечь внимание от ударов с воздуха со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе".

Представитель Госдепа также заявил, что власти Сирии, России и Ирана якобы должны выполнять свои обязательства по прекращению насилия и предоставить беспрепятственный доступ для решения гуманитарной катастрофы, которая вызвана авиаударами.

Напомним, ранее сообщалось, что американские войска нанесли удар по провинции Идлиб, не предупредив Россию и Турцию. При этом накануне армия Сирии сообщила о прекращении огня в этой зоне. В Минобороны РФ также заявили, что удар США по Идлибу привёл ко множеству жертв.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.