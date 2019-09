Фильм "Я иду искать" возглавил российский прокат по итогам выходных

Вышедший на экраны 29 августа американский триллер "Я иду искать" (Ready or Not) по итогам выходных собрал 61,4 млн рублей и возглавил российский прокат. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На второй строчке оказался экс-лидер двух последних недель — анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино". Он смог собрать немногим меньше победителя — 59,4 млн рублей.

Третьей по сборам стала работа Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), не так давно перевалившая отметку в миллиард рублей, что с фильмами этого режиссёра случилось впервые за последние 15 лет. За уик-энд лента добавила на свой счёт ещё 50,6 млн рублей.