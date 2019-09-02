Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

В первой десятке есть почти все федеральные округа: по мнению экспертов, это говорит об отсутствии тесной географической корреляции.

Больше всего электроэнергии на среднемесячную заработную плату могут приобрести жители Иркутской области, ЯНАО и ХМАО — Югры, а меньше всего — жители Республики Калмыкия, пишет РИА "Новости" со ссылкой на собственный рейтинг.

Для оценки доступности электричества для россиян рассчитывалось количество киловатт-часов, которое могут купить на свои зарплаты жители разных субъектов во втором полугодии 2019 года.

В первой десятке регионов есть почти все федеральные округа. По мнению экспертов, это говорит об отсутствии тесной географической корреляции. Так, в лидерах оказались три региона из Сибирского федерального округа (СФО): Иркутская область, Красноярский край, Хакасия; три региона из Уральского федерального округа (УФО): ХМАО, ЯНАО и Тюменская область; два региона из Северо-Западного федерального округа (СЗФО): Мурманская область, Ненецкий автономный округ; а также по региону из Центрального федерального округа (Москва) и Дальневосточного федерального округа (Сахалинская область).

На первом месте Иркутская область, что обусловлено самой низкой в РФ ценой на электроэнергию — чуть более 1 руб./кВт·ч, что в два раза меньше, чем в Хакасии, занимающей второе место по стоимости электроэнергии.

— В обоих регионах в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых много ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях, — поясняется в исследовании.

По доступности электричества для населения за Иркутской областью также следуют регионы, в которых стоимость ниже среднероссийского показателя — ЯНАО и ХМАО — Югра.

— Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров по доходам граждан. В большинстве регионов из первой десятки цены на электроэнергию существенно ниже среднероссийской, — объяснили специалисты.

Средняя стоимость электроэнергии в стране составляет чуть более 4 руб./кВт·ч. В первой десятке рейтинга есть три региона, где цена электроэнергии выше среднероссийской, однако при этом она остаётся доступной из-за высоких зарплат. Так, Сахалинская область занимает пятое место, хотя киловатт в данном регионе стоит 4,24 руб., что почти вдвое больше, чем в занимающем шестое место Красноярском крае. Москва занимает девятое место, там киловатт стоит почти 5,5 руб., а на десятом месте находится Ненецкий автономный округ, где за киловатт платят 5,3 руб. Одиннадцатое место занимает Новосибирская область, невзирая на то, что электроэнергия там вдвое дешевле, чем в опережающих её регионах.

В нижней части рейтинга оказались регионы, в которых стоимость электроэнергии превышает среднероссийский показатель. В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Республика Алтай, Алтайский край, Костромская область, Ивановская область и Псковская область.

В последней десятке наиболее дорогая электроэнергия в Республике Алтай — более 5,3 руб./кВт·ч, регион занимает 82-е место в рейтинге. Последние три строчки занимают Ивановская область, Адыгея и Калмыкия.