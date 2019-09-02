В Берлине начнут подготовку саммита "нормандской четвёрки"

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Встреча лидеров "нормандской четвёрки" в Минске в 2015 году. Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

От России во встрече в столице Германии примет участие помощник президента Владислав Сурков.

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" пройдёт 2 сентября в рамках подготовки к саммиту. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам официального представителя Германии Штеффена Зайберта, встреча пройдёт для того, чтобы в ближайшее время провести саммит в "нормандском формате". Однако время и место встречи пока не известны.

Кроме того, он рассказал, что от России в берлинской встрече будет участвовать помощник президента Владислав Сурков.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин 29 августа провели телефонные переговоры по поводу встречи в "нормандском формате", в ходе которых планируется обсудить реализацию минских соглашений. На данный момент точная дата встречи не известна, однако, по словам лидера Франции Эмманюэля Макрона, саммит в "нормандском формате" состоится в сентябре.

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