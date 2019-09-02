Сбивший ребёнка в Москве водитель Porsche Cayenne задержан

Сотрудники столичной госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne, который на юге Москвы сбил ребёнка, а затем скрылся. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по городу.

По данным правоохранителей, подозреваемый был задержан в районе Донецкой улицы. Водитель был доставлен в отделение, в отношении него проводится проверка.

Ранее Лайф публиковал видеозапись с места ДТП, где Porsche Cayenne сбил двух детей и скрылся с места происшествия.