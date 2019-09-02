Орешкин прокомментировал интеграцию России и Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии — это не объединение двух государств в одно, но объединение двух экономик на условиях равного партнёрства. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин .

Он отметил, что соответствующее соглашение было заключено ещё в 1999 году и ратифицировано. А сейчас идёт процесс распределения по срокам, направлениям. По словам Орешкина, были в этом процессе и некоторые разногласия между сторонами, сглаживанием которых занимается рабочая группа.

— Задача рабочей группы — эти развилки описать, положить на бумагу и дать возможность высшему политическому руководству двух стран всё обсудить и принять решения. И это не вопрос объединения государств — речь об объединении экономик как равных партнёров, что принципиально, — сказал министр в интервью ТАСС.

Межправительственная рабочая группа по развитию интеграции двух стран была создана в декабре 2018 года решением глав двух государств — Владимира Путина и Александра Лукашенко. С российской стороны её возглавил Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил в конце июня по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым, что все интеграционные дорожные карты будут согласованы Москвой и Минском к ноябрю.