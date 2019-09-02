Нарышкин заверил, что Россия не опустится до уровня польских спекуляций о войне

Принцип "отзеркаливания" негативных выпадов со стороны других государств в адрес России не будет распространяться на попытки властей Польши поспекулировать памятью жертв самой страшной войны в истории человечества. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Желанным гостем на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы станет каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти. Более того, 9 Мая все трудные вопросы сегодняшних международных отношений отойдут на второй план. Россия — не Польша, — заявил он в интервью "Известиям".

Нарышкин также подчеркнул, что вся история с неприглашением российских представителей на памятные мероприятия в Польшу не стоит особого внимания, поскольку не несёт в себе ничего нового, ведь аргументы и методы западных "партнёров" России не меняются уже на протяжении многих лет.

Он также отметил, что подобное поведение откровенно небольших стран провоцируется заокеанскими политиками, которые продолжают пытаться вести политику по "праву сильного", не являясь таковыми по сути.

— Глядя на то, как безответственно ведёт себя бывший гегемон, многие региональные державы начинают так же агрессивно отстаивать свои, зачастую узкопонятые интересы, — добавил Нарышкин.

По его мнению, чтобы отбить подобные агрессивные нападки на историческую память России, следует заниматься "историческим просвещением, публикацией документов и участием в открытых дискуссиях". Он также добавил, что нынешней осенью в 21 стране откроются выставки под эгидой Российского исторического общества.