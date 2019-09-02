Военные Чехии и США проведут наблюдательный полёт над Россией

Военные США и Чехии в период со 2 по 6 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Союзного государства РФ и Белоруссии, а специалисты из России — над территорией Финляндии. Об этом пишет "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полёт над Финляндией будет выполняться на российском самолёте наблюдения Ан-30Б с аэродрома Вантаа, над Союзным государством — на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка.

Ранее США, Канада и Норвегия выполнили наблюдательный полёт над Россией.