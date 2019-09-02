В Южной Каролине объявлена масштабная эвакуация из-за урагана "Дориан"

Такое распоряжение губернатора Генри Макмастера затронет около одного миллиона человек.

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей районов у берега в связи с приближением урагана "Дориан", сообщает AP.

Как рассказал глава штата, начало эвакуации будет в обед понедельника, 2 сентября. Такое распоряжение губернатора затронет около одного миллиона человек.

На данный момент из-за приближения урагана "Дориан" режим чрезвычайной ситуации введён в штатах Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина.