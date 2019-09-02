Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира US Open

Матч окончился со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под пятым номером.

Российский теннисист Даниил Медведев обошёл немца Доминика Кёпфера в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра.

Матч окончился со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под пятым номером. Эти теннисисты впервые встретились друг с другом. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария, 23).

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 19 августа он впервые в карьере победил на турнире серии "Мастерс", выиграв в Цинциннати, этот титул стал пятым в карьере теннисиста. Выход в четвертьфинал US Open — наивысшее достижение россиянина на турнирах серии Большого шлема, ранее его лучшим результатом было участие в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии в 2019 году. 25-летний Кёпфер на 118-м месте в рейтинге АТР, он ещё ни разу не одерживал победу на турнирах под эгидой организации.

Позднее в четвёртом круге турнира сыграет ещё один россиянин — Андрей Рублёв, его соперником будет Маттео Берреттини из Италии (24-й номер посева).